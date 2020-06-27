اعتباراً من يوم غد.. ميسان تعلن حظرا شاملا للتجوال وتلغي الاستثناءات كافة

2020/06/27 | 09:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ميسانعقدت خلية الأزمة في ميسان، اليوم السبت، الاجتماع التاسع عشر برئاسة محافظ ميسان علي دواي لازم رئيس الخلية وبحضور جميع أعضاءها حيث قررت تطبيق فرض حظر التجوال الشامل التام وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة.وقالت الخلية في بيان، ان" الحظر الشامل سيطبق اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2020/6/28 ولغاية يوم السبت القادم الموافق 2020/7/4 باستثناء العجلات الحكومية (التخصصية) التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، والتشديد وغلق المحافظة بالكامل ومنع الدخول والخروج من المحافظة.وقررت الخلية" غلق كافة الاسواق والمولات والمحلات بأستثناء (محلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه والافران والصيدليات) في المناطق السكنية حصراً، وغلق جميع محطات الوقود الحكومية والاهلية بإستثناء محطة حكومية واحدة.واضاف البيان، ان" الخلية قررت ايضا السماح بدخول مركبات الحمل التي تحمل المواد الغذائية والصحية فقط للدخول إلى المحافظة مع خضوعهم للاجراءات الصحية، فضلا عن الغاء جميع الاستثناءات الصادرة من قيادة الشرطة ودائرة صحة ميسان واعتماد الاستثناء الذي يصدر من خلية الأزمة فقط، والتشديد على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومحاسبة المخالفين .ولفت البيان الى، ان" الخلية قررت على التشديد على منع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها، واستمرار غلق منفذ الشيب الحدودي بالكامل، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط، فضلا عن توجيه الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات داخل المحلات المستثناة من الحظر وإلزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والاستمرار بتوزيع السلة الغذائية والصحية للعوائل المتعففة ".واكمل البيان، ان" الخلية قررت استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة، بالاضافة الى إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .

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