2020/06/27 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بالامن النيابية لـ/نينا/: لم نسمع يوما بتسليم واشنطن مكافآت مالية للمتعاونين معها بشان المطلوبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 09:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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