شاهد.. الأذان يُرفع من جديد من جامع النوري في مدينة الموصل

2020/06/27 | 09:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رُفع صوت الآذان من جديد في جامع النوري الكبير بمدينة الموصل شمالي العراق، وهو الجامع الذي أعلن فيه زعيم تنظيم “داعش” السابق، أبو بكر البغدادي، “خلافته” منه.ونشرت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية التي تتبنى مشروع إعادة إحياء الجامع على حسابها في تويتر: “لأول مرة منذ تدميره، الآذان يعلو من جديد في […]

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