تقرير: العراقيون والأطباء فقدوا الثقة بوزارة الصحة

2020/06/27 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، السبت، أن المواطنين العراقيين والأطباء فقدوا الثقة بإجراءات وزارة الصحة في التعامل مع ملف أزمة كورونا بعد التصاعد المخيف في اعداد الإصابات والوفيات.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تسيطر مشاعر القلق والخوف على شرائح واسعة من العراقيين جراء التصاعد المخيف في أعداد المصابين بفيروس […]

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