الفصل الثاني - كامل النجار

2020/06/27 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_النجار هل كان صحابة محمد عدولاً؟في البدء علينا أن نعرّف من هو الصحابي.



ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين في تعريف الصحابي إلى أنه: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مؤمناً به، بعد بعثته، حال حياته، وطالت صحبته وكثر لقاؤه به، على سبيل التبع له، والأخذ عنه، وإن لم يرو عنه شيئاً، ومات على الإيمان.



وقولهم: طالت صحبته: أي أن يكون الصحابي قد جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه كثيراً.



وقد اختلف العل ......





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