الليلة التي أراد فيها المحتل الأمريكي حرق بغداد

2020/06/27 | 09:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حدث من اعتداء على الحشد الشعبي ليلة الخميس الماضي في بغداد، كشف وبشكل سافر عن وجود جهات داخل الدولة العراقية مرتهنة بالكامل لارادة المحتل الامريكي...

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