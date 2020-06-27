زيباري: الهجوم التركي تطور جيوسياسي

2020/06/27 | 09:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية العراقي وعضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري - صورة ارشيفية

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