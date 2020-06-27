البنك المركزي الإيراني: سندافع عن الريال في وجه المضاربات

2020/06/27 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي الإيراني إنه سيدافع عن الريال الإيراني المتعثر في وجه المضاربات، وبدون ضخ عملة صعبة في السوق، وذلك ردا على تراجع العملة إلى مستويات منخفضة تاريخية هذا الأسبوع.وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك، في وقت متأخر الجمعة: “لا يقوم أي بنك مركزي ملتزم ومطلع ببعثرة موارده في السوق في الفترات التي نرى […]

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