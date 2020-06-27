السفارة الامريكية تنشر تقريرا عن هجمات داعش بمناطق النزاع وحزب الله في بغداد

2020/06/27 | 10:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت السفارة الامريكية في بغداد يوم السبت تقريرا مفصلا عن الاوضاع الامنية التي شهدها العراق في عام 2019 رصدت فيه العمليات التي شنها التنظيم المتشدد في مناطق كان قد اجتاحها في اواسط عام 2014.

وتطرق التقرير ايضا الى عمليات كتائب حزب الله ضد مواقع امريكية في بغداد.

تتمة..

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