ترامب يخشى مغادرة العاصمة واشنطن

2020/06/27 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرسي، مؤكدا أنه باق في واشنطن “لضمان تطبيق القانون والنظام”.وقال ترامب على تويتر: “جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين والفوضويين والمحرضين ومن يقوم بأعمال النهب…أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا، وسوف يُقدم هؤلاء الناس إلى […]

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