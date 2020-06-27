رئيسة وزراء دولة تؤجل زفافها للمرة الثالثة لسبب غير متوقع

2020/06/27 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، عن تأجيل حفل زفافها للمرة الثالثة وذلك رغبةً منها في أن تحمي مصالح بلدها.وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن فريدريكسون كانت تستعد للزواج من شريكها بو تينغبيرغ في الـ 18 من شهر تموز/يوليو المقبل، ولكن ذلك الموعد الذي اختاره العروسان تزامن مع انعقاد […]

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