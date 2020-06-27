نائب: انتصارات الحشد وتعامله مع ملف كورونا ابغضت مستشاري الكاظمي

2020/06/27 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، السبت، من محاولات جديدة لاستهداف الحشد الشعبي ، وفيما اعتبر أن الحشد خط أحمر لايمكن الإساءة له من اي جهة كان، أشار إلى أن انتصارات الحشد وتعامله مع ملف كورونا ابغض مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانتصار الكبير الذي حققه […]

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