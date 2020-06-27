2020/06/27 | 10:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

وصف الخبير القانوني والدستوري مصدق عادل، السبت، المداهمات التي قامت بها قوات جهاز مكافحة الارهاب ضد الح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبير قانوني: ما قام به جهاز المكافحة سابقة قانونية خطيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خبير قانوني: ما قام به جهاز المكافحة سابقة قانونية خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).