اإتحاد الطائرة العراقي يلغي الموسم الحالي ويعتمد البيشمركة بطلا

2020/06/27 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة اليوم السبت،( 27 حزيران 2020)، الغاء الموسم الحالي وإعتماد البيشمركة بطلا للدوري الممتاز..جاء ذلك عبر اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد الذي عقد عن بعد عبر الدائرة الإلكترونية لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)،أنه "قرر إعتماد نتائج التجمع الأخير لدوري اندية العراق للدرجة الممتازة ( دوري الشهداء )، تجمعا ختاميا للموسم 2019-2020 ، استنادا الى موافقات وإجابات الأندية المتنافسة والمشاركة في الاجتماع التداولي والذي عقد في محافظة اربيل قبل انطلاق مباريات التجمع الأخير وتعليمات اللائحة الفنية والمسابقات".

واضاف البيان أن "نتائج الأندية وفق نكون الآتي ، المركز الأول نادي البيشمركة ،والثاني البحري ،والثالث غاز الجنوب ، ونادي اربيل رابعا".

وقدم الاتحاد "التبريكات للاندية الفائزة والمشاركة في الدوري الاستثنائي على أمل ان تستعد الاندية لخوض مباريات الموسم المقبل".

وكان الاتحاد قد قرر أن يكون هنالك اجتماعاً أخرأ لرسم خارطة الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

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بغداد اليوم - بغداد

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