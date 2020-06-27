مصدر: إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران اعتباراً من يوم غد الأحد

2020/06/27 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (27 حزيران 2020)، بأن وزارة المالية وجهت بصرف رواتب الموظفين للشهر الحالي اعتب...





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