الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق

2020/06/27 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – المتابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت (27 حزيران2020)، مقتل جندي في عملية "مخلب النمر&q...





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