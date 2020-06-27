الكونغرس يقرّ في جلسة تاريخية تحويل واشنطن إلى الولاية رقم 51

2020/06/27 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس النواب الأميركي في تصويت تاريخي، تحويل العاصمة واشنطن إلى الولاية رقم 51، إلا أن القانون الرامي لمنح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأميركيين من غير المحتمل أن يمرّ في مجلس الشيوخ.وأيّد مشروع القانون جميع النواب الديموقراطيين ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريين الذين رفضوا بأكملهم هذا الإجراء.وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي […]

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