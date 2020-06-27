2020/06/27 | 10:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن أنقرة تتوقع تعاونا من بغداد لمكافحة حزب العمال الذي يشكل تهديدا على أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، فيما اعتبر ان البيان الأخير لرئاسة الجمهورية يتضمن “ادعاءات”.جاء ذلك في إجابة خطية لأقصوي، على سؤال بشأن تصريح المتحدث باسم الرئاسة العراقية، حول عمليتي “مخلب النسر” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تهاجم الرئاسة العراقية: بيانها يتضمن ادعاءات غير حقيقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تهاجم الرئاسة العراقية: بيانها يتضمن ادعاءات غير حقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).