2020/06/27 | 10:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة خمسة مصابين بكورونا في السليمانية

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