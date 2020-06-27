50 بالمئة من قيمة الصادرات الزراعية الايرانية من ثلاث دول بينها العراق

2020/06/27 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول ادارة التخطيط والاقتصاد بوزارة الزراعة الايرانية شاهرخ شجري يوم السبت ان 50% من من الايرادات المالية المتحققة من الصادرات الزراعية تأتي من التوريد لثلاث دول بينها العراق.

وقال شجري خلال اجتماع عقده كبار مديري الوزارة مع النائب الاول للرئيس الايراني اليوم، إن نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي الايراني بدون النفط بلغ 9.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، فيما تشكل القوة العاملة بهذا القطاع 17.8 بالمئة من اجمالي قطاع العمل في البلاد.

ولفت الى أن 50 بالمئة من قيمة الصادرات الزراعية لايران تتعلق بتوريد المنتجات للعراق والامارات وافغانستان.

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