2020/06/27 | 11:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: لم نرى من وزير الصحة بادرة لتغيير الواقع الصحي سوى صفقات مشبوهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 11:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لم نرى من وزير الصحة بادرة لتغيير الواقع الصحي سوى صفقات مشبوهة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لم نرى من وزير الصحة بادرة لتغيير الواقع الصحي سوى صفقات مشبوهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).