اعتداء جديد على الكوادر الطبية في مستشفى الحسين بالناصرية

2020/06/27 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، السبت (27 حزيران 2020)، بأن اعتداءً جديداً طال أحد الكوادر الطبية في مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أحد المرافقين لشخص مصاب بفيروس كورونا، اعتدى بالضرب على أحد الكوادر الطبية في الطابق الثالث من بناية مستشفى الحسين التعليمي، في الناصرية، مركز محافظة ذي قار".

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (27 حزيران 2020) توقعات حالة الطقس اليوم في عموم المحافظات.

وذكرت الهيأة في بيان، أن اليوم السبت سيشهد طقسا مشمسا حارا، في المنطقة الوسطى والجنوبية، وطقسا مشمسا في المنطقة الشمال

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (27 حزيران 2020)، بأن وزارة المالية وجهت بصرف رواتب الموظفين للشهر الحالي اعتباراً من يوم غد الأحد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "يوم غد الاحد سيشهد البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران&q

بغداد اليوم -بغداد

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، السبت (27 حزيران 2020)، توقيتات التقديم للدراسات العليا ، وحددت 2020/10/18، موعدا للامتحان التنافسي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "التزاما بتهيئة متطلبات العام الدراسي

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