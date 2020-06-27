2020/06/27 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت، بانطلاق عملية أمنية في المحافظة لتعقب خلايا تنظيم داعش، وأسفرت عن ضبط مضافين تابعين للتنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية انطلقت لتعقب خلايا داعش في زور نهر الوند، قرب قضاء خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة من محوريين وبمشاركة قوات من الجيش والحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "العملية العسكرية أسفرت عن ضبط مضافين تابعين لتنظيم داعش"، لافتاً إلى أن "العملية ما زالت مستمرة حتى الان في تحقيق أهدافها".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغتيال منتسب بالقوات الامنية شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال المصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال منتسب امني قرب طريق ابو خنازير (٢٤كم شمال شرق بعقوبة ).

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت (26 حزيران 2020) أن جهاز مكافحة الارهاب داهم عددا من أوكار مسلحي تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "طيران التحالف الدولي، نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة

بغداد اليوم –بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يسعى للسيطرة على المنافذ الحدودية وبسط القانون فيها من خلال جهاز مكافحة الارهاب.

وقال ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قوة مشتركة تطلق عملية أمنية لتعقب عناصر داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قوة مشتركة تطلق عملية أمنية لتعقب عناصر داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).