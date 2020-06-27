دولة عربية تفتح حدودها البرية والبحرية والجوية

2020/06/27 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت تونس، اليوم السبت، فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة كورو...





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