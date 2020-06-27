2020/06/27 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت تونس، اليوم السبت، فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دولة عربية تفتح حدودها البرية والبحرية والجوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت تونس، اليوم السبت، فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
دولة عربية تفتح حدودها البرية والبحرية والجوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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