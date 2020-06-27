الزراعة تعلن تصدير مليون طن من الشعير خلال الفترة المقبلة

2020/06/27 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،السبت، ان العراق سيبدأ بتصدير نحو مليون طن من محصول الشعير خلال الفترة المقبلة.





وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن "العراق استطاع تحقيق الأمن الغذائي لأول في تاريخه وذلك بعد تحقيق الاكتفاء من محصولي الحنطة والشعير".





وأضاف أن "العراق سيبدأ بتصدير نحو مليون طن من محصول الشعير خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى "قرب انعقاد اجتماع مع وزير المالية بخصوص الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين".

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