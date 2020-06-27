غازبروم الروسية تجري محادثات لزيادة مبيعات الغاز إلى الصين

2020/06/27 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة غازبروم الروسية المنتجة للغاز أليكسي ميلر اليوم الجمعة إن الشركة تجري محادثات لزيادة تدفقات مبيعات الغاز السنوية إلى الصين بمقدار ستة ملايين متر مكعب إلى 44 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب باور أوف سيبريا، إذ تتطلع روسيا لتعزيز العلاقات مع آسيا.

وبدأت روسيا مبيعات الغاز عبر خط أنابيب باور أوف سيبريا إلى الصين في ديسمبر كانون الأول الماضي.



وتخطط للوصول إلى الطاقة الكاملة لخط الأنابيب البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول 2025.

وأضاف أليكسي ميل ميلر إنه بفضل بناء مسارات جديدة، فإن تدفقات الغاز من روسيا إلى الصين قد تصل إلى 130 مليار متر مكعب في المستقبل المنظور.

كما قال في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لجازبروم إن الشركة تتوقع إتمام صفقة سندات دولية مقومة بالدولار يوم الاثنين.

لم يذكر تفاصيل أخرى.

وتتطلع غازبروم لإصدار سندات لأجل سبع سنوات بقيمة مليار دولار.

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