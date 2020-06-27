زراعة الرصافة تعلن تسويق 43 مليون بيضة ودجاجة خلال حزيران الحالي

2020/06/27 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شعبة زراعة بغداد الرصافة، السبت، عن تسويق أكثر من 43 مليون بيضة ودجاجة خلال شهر حزيران الحالي.وقال رئيس قسم الثروة الحيوانية في الشعبة، ضياء عبد الأمير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “انتاج بيض المائدة ضمن 14 مشروعا لتربية الدجاج البياض العاملة في جانب الرصافة ببغداد، بلغ خلال شهر حزيران، 40 […]

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