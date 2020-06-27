2020/06/27 | 11:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. هكذا بدت شوارع النجف الاشرف بعد تطبيق حظر التجوال التام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 11:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هكذا بدت شوارع النجف الاشرف بعد تطبيق حظر التجوال التام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هكذا بدت شوارع النجف الاشرف بعد تطبيق حظر التجوال التام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).