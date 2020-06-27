تعرف على الصيغة النهائية للصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة ويوفنتوس

2020/06/27 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، عن الصيغة النهائية للصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة ويوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ومن المتوقع أن ينضم البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، نظير ارتداء البرازيلي آرثر ميلو لقميص السيدة العجوز في الموسم المقبل.ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن برشلونة ويوفنتوس عقدا مفاوضات متقدمة حول الصفقة مؤخرًا، بعد أن منح آرثر الضوء […]

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