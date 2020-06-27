2020/06/27 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم السبت، أن مدير مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية قدم إستقالته من منصبه.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “مدير مستشفى الحسين التعليمي، أحد أكبر مستشفيات المحافظة والمركز الرئيسي للمصابين بكورونا بالمحافظة، د.راجي محسن قد قدم إستقالته بسبب تدهور صحته وعدم قدرته على إدارة المستشفى”.وأوضح المصدر، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ”العهد نيوز”: إستقالة مدير مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ”العهد نيوز”: إستقالة مدير مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).