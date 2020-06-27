طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة وإحدى المحافظات تسجّل رقمًا قياسيًا  

2020/06/27 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، توقعات حالة الطقس اليوم في عموم المحافظات.وذكرت الهيأة في بيان، أن اليوم السبت سيشهد طقسا مشمسا حارا، في المنطقة الوسطى والجنوبية، وطقسا مشمسا في المنطقة الشمالية.وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 43 في صلاح الدين، والأنبار، و44 في ديالى، وكركوك، […]

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