2020/06/27 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، اليوم السبت، إن أنقرة تتوقع تعاونا من بغداد لمكافحة حزب العمال الذي يشكل تهديدا على أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه.جاء ذلك في إجابة خطية لأقصوي، على سؤال بشأن تصريح المتحدث باسم الرئاسة العراقية، حول عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، اللتين أطلقهما الجيش التركي شمالي العراق.وأوضح أن "التصريح الذي أدلى به متحدث الرئاسة العراقية، يتضمن ادعاءات غير حقيقية حيال سقوط خسائر بين المدنيين أثناء تنفيذ عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر".وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن "الادعاءات التي تشكل ركيزة هذا التصريح، ليست إلا دعاية ترمي من ورائها منظمة "بي كا كا" الإرهابية ومؤيدوها إلى تشويه عمليات تركيا في مكافحة الإرهاب".وشدد أقصوي على "ضرورة ألا تكون السلطات العراقية أداة للإرهابيين في حملات التشويه الدعائية".وتابع أقصوي، "نعلق أهمية خاصة على ضمان سلامة المدنيين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لعملياتنا، وأساسا، السلطات العراقية لديها علم بذلك، فسجل قواتنا المسلحة نظيف بشأن هذه المسألة".وختم بالقول، "نريد أن ننوه مرة أخرى بأننا ننتظر من العراق أن يعمل بالتوافق والتعاون مع بلادنا في مكافحة بي كا كا الإرهابية، التي تهدد استقراره وأمنه ووحدة أراضيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة لبغداد: بيان الرئاسة العراقية يتضمن ادعاءات غير حقيقية ونتوقع تعاونا لمكافحة حزب العمال) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة لبغداد: بيان الرئاسة العراقية يتضمن ادعاءات غير حقيقية ونتوقع تعاونا لمكافحة حزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).