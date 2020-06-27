علماء يكتشفون  “أراض فائقة” في المنطقة الصالحة للسكن على بعد 11 سنة ضوئية

2020/06/27 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الفلك اثنين من كواكب “الأرض الفائقة” يدوران حول “المنطقة الصالحة للسكن” لنجم قزم أحمر قريب بحجم نصف الشمس.ويطلق اسم “الأرض الفائقة” على الكواكب الصخرية خارج المجموعة الشمسية التي تكبر أرضنا حجما لكنها، نظريا، أصغر حجما من الكواكب الغازية.ويسمى النجم الذي يدور حوله مدار صخري محتمل Gliese 887 […]

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