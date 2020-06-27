رئيس الصحة النيابية يدعو لحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات ووضع حد للتدخلات السياسية بعمل الصحة

2020/06/27 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، السبت، رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، خصوصاً بعد حصول سلسلة تجاوزات بحقهم من قبل أشخاص غير منضبطين، على غرار الاعتداء على مدير مستشفى الشيخ زايد ومهاجمة عدد من الكوادر الطبية والصحية في محافظة ذي قار .وأعرب الجبوري في بيان تلقت […]

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