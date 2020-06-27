موسكو : اختبار إحدى أحدث السفن الصاروخية

2020/06/27 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات ما زالت مستمرة على فرقاطة “غريمياشي” الصاروخية الجديدة.وحول الموضوع قال بيان صادر عن مصنع “سيفرنايا فيرف” الروسي “عادت فرقاطة غريمياشي التي طورت في إطار المشروع الحكومي 29385 مؤخرا إلى أحد أحواض بناء السفن التابعة للمصنع، لتخضع لعمليات فحص أولية ومعاينة لحالتها الفنية […]

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