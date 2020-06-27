بالصور | الإمارات ترسل أطناناً من الإمدادات الطبية إلى العراق

2020/06/27 | 11:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى بغداد

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