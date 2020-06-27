مستشفى في اقليم كوردستان يسجل 20 حالة تعافي من كورونا يوميا

2020/06/27 | 11:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول صحي يوم السبت ان مستشفى الجمهوري في محافظة السليمانية المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا يشهد يوميا تعافي 20 حالة.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش تأبين احدى الكواد الصحية التي توفيت بالفيروس ان مستشفى الجمهوري في السليمانية تم تخصصيه للمرضى المصابين بكورونا اذ يتلقى فيه يوميا 100 مصاب العلاج اللازم وفق البروتوكلات المعتمدة عامليا.

واضاف ان اغلب المصابين في المستشفى وضعهم الصحي غير مستقر وبعضهم يتطلب نقلهم الى مستشفى الشهيد "اسو" لكي يتلقوا الدعم من جهاز التنفس الصناعي.

وتابع الدكتور حويزي انه لدينا حالات شفاء يوميا اذ يتعافى قرابة 20 مصابا من الفيروس في مستشفى الجمهوري وهم يتبرعون بشكل مستمر ببلازم الدم لينقذوا حياة مصابين اخرين.

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