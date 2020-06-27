الحلف الاطلسي - ( الناتو ) - سعيد الوجاني

2020/06/27 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني يتكون الحلف الأطلسي ( الناتو ) من كل الدول الغربية ، وبما فيهم إسرائيل ، وتركيا الدولة المسلمة الوحيدة في الحلف ..حين كان الناتو يواجه أي استفزاز او تهديد ، من قبل دولة من خارج الاتحاد ، فان القيادة السياسية التي تتحكم في القيادة العسكرية ، كانت تتحرك دفعة واحدة ، من خلال القرار الواحد للوصول الى الهدف الواحد .لكن قرارات الحلف كانت دائما اكثر صرامة وعدوانية ، إزاء الدول العربية ، وإزاء الد ......





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