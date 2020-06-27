معنى الإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/27 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن الحياة الحقيقية للإنسان المتجذرة في طبيعته الإنسانية هي التي تميز بين الحياة الحقيقية التي هي انعكاس لإنسانية الإنسان والحياة الصورية المزيفة.



وحياة الإنسان الحقيقي هي تلك التي يكون إنجازها ضرورياً لتحقيق الجوهر الإنساني ككائن في هذا الوجود الذي يكون له موقف وفعل فالموقف يستنبط منه الرؤيا والاجتهاد والفعل ديناميكية الحياة وتطورها وتقدمها ومن خلال ذلك إن الإنسان يعتبر بمقدرته وإمكاناته يستطيع أن ......





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