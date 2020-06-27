شريف منير …. وجدائلُ الجميلات - فاطمة ناعوت

2020/06/27 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت ====================وما ذنبُ الجمال إن كان بالعيونِ قذًى وقيحٌ؟! وما ذنبُ البراءةِ إذا كان بالقلوبِ صديدٌ؟!نشر الفنانُ الجميل "شريف منير" صورة لابنتيه الصغيرتين "فريدة وكاميليا" على منصّة "انستجرام" التي ينشر عليها ملايينُ الناس ملياراتِ الصور كلَّ نهار.



وامتلأت عيونُنا فرحًا بجمال الصبيتين وبرائتهما، وامتلأت صدورُنا بالدعاء لهما بالحماية، كما يفعلُ الطيبون حين يشاهدون زهور القلوب التي تسي ......





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