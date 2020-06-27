اللجنة المالية تحدد مؤشرات انتعاش الاقتصاد الوطني

2020/06/27 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة المالية النيابية مؤشرات انتعاش الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.

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