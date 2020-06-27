2020/06/27 | 11:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي للمربد: حالة مراسل الرشيد بالبصرة "علي عدنان" مستقرة ومعنوياته عالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤيد اللامي للمربد: حالة مراسل الرشيد بالبصرة "علي عدنان" مستقرة ومعنوياته عالية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤيد اللامي للمربد: حالة مراسل الرشيد بالبصرة "علي عدنان" مستقرة ومعنوياته عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).