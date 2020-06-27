تعرف على حالة الطقس لليوم السبت

2020/06/27 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام المقبلة. واوضحت الهيئة، عبر جداول مفصّلة أن الطقس لهذا اليوم سيكون حاراً مشمساً في عموم العراق مع قدوم رياح شمالية غربية خفيفة الى متوسطة مع اختلاف المناطق.

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