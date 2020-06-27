الحشد الشعبي يباشر بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند بديالى

2020/06/27 | 11:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، عن مباشرة الحشد الشعبي بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند في المحافظة.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة مشتركة من اللواء 20 ، و23 ، 110 في الحشد الشعبي وفوج مغاوير الجيش وكتيبة مكافحة المتفجرات باشرت بعملية أمنية لتطهير […]

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