إصابات كورونا في الهند تتجاوز النصف مليون إصابة

2020/06/27 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الحكومة الهندية، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز النصف مليون شخص في البلا...





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