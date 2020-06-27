روسيا.. نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة

2020/06/27 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ال...





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