2020/06/27 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روسيا.. نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روسيا.. نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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