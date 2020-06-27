بالأرقام.. الموقف الوبائي في ديالى منذ ظهور أول إصابة بكورونا فيها

2020/06/27 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر في دائرة صحة محافظة ديالى، السبت (27 حزيران 2020)، عن عدد المصابين بفيروس كور...





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