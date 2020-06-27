أميركا: فرض قيود على تأشيرات الدخول لمسؤولين صينيين

2020/06/27 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات الدخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.وأضاف بومبيو في بيان لم يرد فيه أسماء من تستهدفهم القيود: “اليوم أعلن عن فرض قيود تتعلق بالتأشيرات على مسؤولين حاليين وسابقين […]

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