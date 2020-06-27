محافظة عراقية تطالب الكاظمي بزيارتها لحل 3 مشاكل بينها

2020/06/27 | 11:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل ملفات ومشاكل عالقة منذ سنوات.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، "نطالب رئيس الوزراء بزيارة فاعلة لديالى لانهاء مشاكل عدم التوازن الطائفي في الاجهزة الامنية وتدخل الاحزاب بملف النازحين وعودتهم الى المناطق الساخنة وزيادة حصة ديالى من مبالغ صندوق الاعمار واحياء مشاريع الاستثمار المعطلة".

واضافت أن "ديالى بحاجة الى تقوية للقانون وإنهاء تأثيرات الاحزاب المتنفذة على القيادات الامنية وفرض هيبة القانون في المحافظة"، مشيرةً الى ان "ديالى عراق مصغر يحوي جميع الاطياف والقوميات ما يتطلب تحقيق التوازن في مفاصل المحافظة والحفاظ على حقوق جميع المكونات في المحافظة".

ولازالت محافظة ديالى تعاني الازمات الامنية والسياسية بسبب التنوع الطائفي والصراعات الحزبية التي انعكست سلبا على واقع المحافظة الى جانب اختلاف الرؤى حيال نسب المكونات في المحافظة واستحقاقها السكاني.

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