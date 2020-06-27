استئناف الرحلات الجوية بين ايران والامارات

2020/06/27 | 11:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت السفارة الايرانية في ابوظبي، السبت، ان وزارة خارجية الامارات وافقت على استئناف الرحلات الجوية مع ايران بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.وقالت السفارة في بيان، بناءً على طلب السفارة ومتابعة إصدار تصريح رحلات الركاب، تم ترخيص رحلة “فلاي دبي” من ايران الى الإمارات (من لار بمحافظة فارس الى دبي).[…]

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